कर्नाटक में नंदिनी का दही 14 रुपये और दूध 12 रुपये महंगा हुआ
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कर्नाटक में नंदिनी दही अब महंगा हो गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने इसकी कीमत में 14 रुपये की बढ़ोतरी की है।
इसके साथ ही, स्पेशल और टोंड दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अब ये 12 रुपये प्रति लीटर तक महंगे मिलेंगे। यह बढ़ोतरी हाल ही में राज्य सरकार की मंजूरी के बाद की गई है।
KMF ने किसानों के समर्थन की बात कही
इस अचानक हुई बढ़ोतरी से कई लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि दाम धीरे-धीरे बढ़ाए जाएं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि यह कदम उन डेयरी किसानों की मदद के लिए उठाया गया है जो सूखे से जूझ रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पड़ोसी राज्यों में दूध के दाम ज्यादा हैं, इसलिए कर्नाटक को भी बाजार में बने रहने के लिए यह जरूरी था। KMF ने साफ किया कि टोंड दूध से मिलने वाला ज्यादातर अतिरिक्त पैसा सीधे स्थानीय किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा।