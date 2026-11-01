कर्नाटक में नंदिनी का दही 14 रुपये और दूध 12 रुपये महंगा हुआ

इस अचानक हुई बढ़ोतरी से कई लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि दाम धीरे-धीरे बढ़ाए जाएं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि यह कदम उन डेयरी किसानों की मदद के लिए उठाया गया है जो सूखे से जूझ रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पड़ोसी राज्यों में दूध के दाम ज्यादा हैं, इसलिए कर्नाटक को भी बाजार में बने रहने के लिए यह जरूरी था। KMF ने साफ किया कि टोंड दूध से मिलने वाला ज्यादातर अतिरिक्त पैसा सीधे स्थानीय किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा।