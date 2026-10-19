कर्नाटक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए रात में लोकेशन ट्रैक करना अनिवार्य किया

अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो राज्य सरकार इस ट्रैकिंग सिस्टम को दूसरे विभागों में भी लागू करने की योजना बना रही है। 1 दिसंबर तक, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस ऐप का इस्तेमाल करना होगा।

इसके बाद, जनवरी 2027 से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन ऐप में दर्ज उनकी उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा। वहीं, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बिल भी ऐप से तैयार होने वाली उपस्थिति रिपोर्ट देखकर ही पास किए जाएंगे।

इस कदम का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विभागों, कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में उपस्थिति रिकॉर्ड में एकरूपता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाना है।