कर्नाटक में युवक ने प्रेमिका का अपहरण करने के बाद कार में विस्फोट कर दिया

कर्नाटक: युवक ने प्रेमिका का अपहरण कर कार में किया विस्फोट, युवती ने कूदकर बचाई जान

लेखन भारत शर्मा 12:05 pm Jun 28, 202612:05 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के तुमकुरु जिले में बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अलगाव के बाद पहले अपनी प्रेमिका का अपहरण किया और फिर सामूहिक रूप से आत्महत्या करने के लिए कार में बम विस्फोट कर दिया। हालांकि, विस्फोट पहले युवती और चालक कार से कूद गए। इससे दोनों की जान बच गई, लेकिन युवक की विस्फोट से लगी आग में जलने से मौत हो गई। पुलिस अब विस्फोटक की जानकारी जुटा रही है।