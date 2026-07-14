कर्नाटक की 'युवा क्रांति' योजना: 10,000 क्लब और 1,010 करोड़ रुपये से युवाओं को मिलेगी नई पहचान

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 'भारत जोड़ो युवा संघ' नाम की एक नई योजना शुरू की है। राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस पहल के तहत 1,010 करोड़ रुपये खर्च करके पूरे राज्य में 10,000 युवा क्लब बनाए जाएंगे। इन क्लबों का मकसद युवाओं में लीडरशिप की भावना पैदा करना और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस योजना की औपचारिक शुरुआत 13 जुलाई 2026 को की गई।