कर्नाटक की 'युवा क्रांति' योजना: 10,000 क्लब और 1,010 करोड़ रुपये से युवाओं को मिलेगी नई पहचान
कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 'भारत जोड़ो युवा संघ' नाम की एक नई योजना शुरू की है। राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस पहल के तहत 1,010 करोड़ रुपये खर्च करके पूरे राज्य में 10,000 युवा क्लब बनाए जाएंगे। इन क्लबों का मकसद युवाओं में लीडरशिप की भावना पैदा करना और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस योजना की औपचारिक शुरुआत 13 जुलाई 2026 को की गई।
क्लबों को मिलेंगे 10 लाख, प्रशिक्षकों को 24,000 रुपये
इन क्लबों को हर साल 10 लाख रुपये मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विज्ञान से जुड़ी गतिविधियों को आयोजित करने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में ये क्लब ग्राम पंचायत के स्तर पर स्थापित होंगे।
वहीं, शहरी क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से क्लब बनाए जाएंगे, यानी हर 4,000 से 10,000 निवासियों पर एक क्लब बनेगा। इस पूरी योजना की जिम्मेदारी युवा सशक्तिकरण विभाग संभालेगा।
इसके अलावा, क्लबों के प्रशिक्षकों को सालाना 24,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा।