20 मई से कर्नाटक में थमेंगे KSRTC के पहिए? वेतन और करोड़ों रुपये बकाया को लेकर अल्टीमेटम

KSRTC यूनियनें 1,272 करोड़ रुपये की मांग कर रहीं

यूनियनें 25 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं, जो जनवरी 2024 से लागू हो। इसके साथ ही, वे पिछले 26 महीनों से रुके हुए 1272 करोड़ रुपये के बकाया का तुरंत भुगतान चाहते हैं।

सरकार ने अप्रैल 2025 से 7 प्रतिशत बढ़ोतरी की जो पेशकश की है, उसे यूनियनें पर्याप्त नहीं मान रही हैं। इसके अलावा, कोरोना वायरस के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी दूसरी समस्याओं को लेकर भी चिंता लगातार बढ़ रही है। यूनियनों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई बदलाव नहीं हुआ, तो चारों राज्य परिवहन निगमों में भारी रुकावटें आ सकती हैं। इसीलिए, वे सरकार से अपील कर रहे हैं कि स्थिति बिगड़ने से पहले मामले में हस्तक्षेप करें।