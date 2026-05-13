मां की अनदेखी पड़ी महंगी! कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेटी से वापस ली संपत्ति देश May 13, 2026

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 62 साल की जी हेमा को उनकी संपत्ति वापस दिला दी है। उनकी बेटी आर पवित्रा ने उनकी देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मां को नजरअंदाज कर दिया। जी हेमा ने अपनी संपत्ति इस उम्मीद में ट्रांसफर की थी कि किराए से आने वाली कमाई से उन्हें सहारा मिलेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ा, वहीं उनके बच्चे उस संपत्ति का फायदा उठाते रहे। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत आने वाले मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने यह गिफ्ट डीड रद्द कर दी, क्योंकि पवित्रा अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाईं।