कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा का मानहानि मुकदमा खारिज किया

मुकदमा

भाजपा नेता केशव प्रसाद ने दर्ज किया था मुकदमा

कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता केशव प्रसाद ने कांग्रेस के विज्ञापनों का हवाला देते हुए राहुल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। भाजपा ने शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन भाजपा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया था। मामले में सिद्धारमैया-शिवकुमार को 1 जून और राहुल को 7 जून, 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी।