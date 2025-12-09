कर्नाटक हाई कोर्ट ने मासिक धर्म के अवकाश पर पहले रोक लगाई फिर अपना आदेश वापस लिया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले सवेतन मासिक धर्म अवकाश के आदेश पर रोक लगाई, फिर पलटा

लेखन गजेंद्र 05:04 pm Dec 09, 202505:04 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने वाले सरकारी आदेश पर पहले रोक लगाई, लेकिन कुछ घंटे बाद अपने अंतरिम आदेश को वापस ले लिया। दरअसल, राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट के भोजनावकाश से पहले मामले का उल्लेख करने और न्यायाधीश से अपने स्थगन आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था, जिसके बाद न्यायमूर्ति ज्योति एम ने अंतरिम आदेश वापस लिया है। मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी।