कर्नाटक में फिर शुरू होगी बाइक टैक्सी सेवा, हाई कोर्ट ने प्रतिबंध हटाया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी से प्रतिबंध हटाया

लेखन गजेंद्र 01:17 pm Jan 23, 202601:17 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और सीएम जोशी की खंडपीठ ने ANI टेक्नोलॉजीज (ओला कैब्स की मालिक), उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटरों द्वारा दायर अपील पर यह फैसला सुनाया। याचिका में एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को तब तक रोकने का आदेश था जब तक राज्य नियम नहीं बनाता।