कर्नाटक: वोटर लिस्ट से मुस्लिम नाम हटाने की साजिश? FIR दर्ज

बेलगावी में एक भाजपा नेता और कुछ अन्य लोगों पर 198 मुस्लिम मतदाताओं के नाम फर्जी दस्तावेजों से हटाने की कोशिश करने का आरोप है। बीदर में भी 3,244 लोगों को बिना अनुमति वाले फॉर्मों का इस्तेमाल कर गलत ढंग से 'स्थानांतरित/अनुपस्थित' दिखाया गया।

मैसूरु में, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके और 28 अन्य लोगों के खिलाफ गलत पते के दावे किए गए थे। पुलिस अब भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले की जांच कर रही है।