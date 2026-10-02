कर्नाटक: वोटर लिस्ट से मुस्लिम नाम हटाने की साजिश? FIR दर्ज
कर्नाटक चर्चा में है क्योंकि हाल ही में मतदाता सूची में संशोधन अभियान के दौरान धांधली के आरोपों के बाद कई FIR दर्ज की गई हैं। असल में, आरोप है कि बेलगावी और मैसूरु में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी आवेदनों का इस्तेमाल किया गया।
वहीं, बीदर में 3,244 मतदाताओं को 'स्थानांतरित/अनुपस्थित' दिखाया गया था। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस मामले के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बेलगावी, बीदर, मैसूरु में मतदाता अनियमितताओं की जांच शुरू
बेलगावी में एक भाजपा नेता और कुछ अन्य लोगों पर 198 मुस्लिम मतदाताओं के नाम फर्जी दस्तावेजों से हटाने की कोशिश करने का आरोप है। बीदर में भी 3,244 लोगों को बिना अनुमति वाले फॉर्मों का इस्तेमाल कर गलत ढंग से 'स्थानांतरित/अनुपस्थित' दिखाया गया।
मैसूरु में, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके और 28 अन्य लोगों के खिलाफ गलत पते के दावे किए गए थे। पुलिस अब भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले की जांच कर रही है।