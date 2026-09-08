बेंगलुरु में स्वास्थ्य से खिलवाड़, 1.43 करोड़ रुपये का अवधि पार खाना और बिना लाइसेंस वाली दवाइयां जब्त

देवनाहल्ली और आनेकल में टीमों को कुल 60.02 लाख रुपये का अवधि पार या गलत लेबल वाला खाना और बिना लाइसेंस की दवाएं मिलीं। होसकोटे में 42 लाख रुपये का अवधि पार खाना बहुत ही अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा गया था। HBR लेआउट में कई कारोबारियों को अवधि पार हो चुके उत्पाद दोबारा बेचते पकड़ा गया। वहीं, लिंगराजपुरम में एक जगह से 50 लाख रुपये के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी एक्सपायरी डेट करीब थी।