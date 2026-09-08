बेंगलुरु में स्वास्थ्य से खिलवाड़, 1.43 करोड़ रुपये का अवधि पार खाना और बिना लाइसेंस वाली दवाइयां जब्त
कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने बेंगलुरु में बड़ी मात्रा में अवधि पार और गलत लेबल वाले खाने के सामान के साथ-साथ बिना लाइसेंस वाली दवाएं जब्त की हैं। बेंगलुरु में आयोजित एक 'पेप्टाइड पार्टी' से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल के बाद, अधिकारियों ने सख्त सुरक्षा कानूनों के तहत भंडारण इकाइयों की जांच की। इस जांच में गलत लेबल वाले प्रोडक्ट, पुराना स्टॉक और बिना लाइसेंस के सामान पाए गए।
बेंगलुरु के ठिकानों से मिला 1.43 करोड़ का असुरक्षित सामान
देवनाहल्ली और आनेकल में टीमों को कुल 60.02 लाख रुपये का अवधि पार या गलत लेबल वाला खाना और बिना लाइसेंस की दवाएं मिलीं। होसकोटे में 42 लाख रुपये का अवधि पार खाना बहुत ही अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा गया था। HBR लेआउट में कई कारोबारियों को अवधि पार हो चुके उत्पाद दोबारा बेचते पकड़ा गया। वहीं, लिंगराजपुरम में एक जगह से 50 लाख रुपये के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी एक्सपायरी डेट करीब थी।