भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड: कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 16 लोगों को उम्रकैद की सजा
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के एक विधायक विनय कुलकर्णी को धारवाड़ के भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बुधवार 15 अप्रैल को कुलकर्णी समेत 16 लोगों को 2016 के हत्या के मामले में दोषी सुनाया था और शुक्रवार को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने सजा सुनाई है।
हत्या
गौड़ा की उनके जिम में हुई थी हत्या
धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य गौड़ा की 15 जून, 2016 को उनके जिम में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद धारवाड़ उपनगरीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया। CBI ने मामले की जांच कर आपराधिक साजिश, हत्या, किसी आरोपी को बचाने के लिए लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन, सबूतों को नष्ट करना समेत अन्य आरोपों में आरोपपत्र दायर किया था।