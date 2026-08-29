KPSC घोटाला: IAS गंगवार पर CID-ED का शिकंजा, छुट्टी पर भी उठे गंभीर सवाल
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार से शुक्रवार को कर्नाटक के आपराधिक जांच विभाग (CID) ने पूछताछ की। यह पूछताछ कथित कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के वेटेरिनरी ऑफिसर भर्ती घोटाले के सिलसिले में की गई। जब भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबरें सामने आईं, उस समय गंगवार ही परीक्षा प्रक्रिया के इंचार्ज थे। इस पूरे मामले से सरकारी नौकरियों को भरने के तरीके पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं।
ED ने गंगवार के वित्तीय मामलों की जांच के लिए की छापेमारी
गंगवार से CID की पूछताछ से ठीक पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने बेंगलुरु स्थित उनके घर और उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव में छापे मारे थे। इन छापों में ED कथित अनियमितताओं से जुड़े वित्तीय लेनदेन और संभावित मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही थी।
इसी बीच, गंगवार ने अपने पिता की खराब सेहत का हवाला देकर छुट्टी ली हुई थी, जिससे कई लोगों की भौंहें तन गईं। खासकर इसलिए क्योंकि ED की छापेमारी के दौरान वे अपने घर पर नहीं मिले थे। इस पूरे मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है।
केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने गृह मंत्री प्रियांक खड़गे से सरकार के इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर सवाल पूछे हैं। उन्होंने अधिकारी के ठिकाने को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। अब गंगवार के जवाबों से ही शायद यह पता चल पाएगा कि आखिर पर्दे के पीछे क्या हुआ था।