कर्नाटक: चित्रदुर्ग में कंटेनर ट्रक और स्लीपर बस में टक्कर, 17 यात्रियों की जलकर मौत
क्या है खबर?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कंटेनर ट्रक और स्लीपर बस में टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। घटना में ट्रक चालक समेत 17 यात्रियों की जलकर मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के समय बस में 32 लोग सवार थे। हादसा हिरियूर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि सीबर्ड टूरिस्ट द्वारा संचालित स्लीपर बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी। बस बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे चली थी। तभी तड़के करीब 3 बजे गोरलाथु क्रास के पास हिरियूर से बेंगलुरु जा रहा कंटेनर ट्रक डिवाइडर पार कर गया, जिससे विपरीत दिशा से आ रही बस उससे टकरा गई। टक्कर बस के डीजल टैंक के पास हुई, जिससे चिंगारी निकली और आग ने बस को घेर लिया।
जांच
हादसे के समय सो रहे थे अधिकतर यात्री
कुछ ही सेकेंड में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान अधिकतर यात्री सो रहे थे, जिससे कई लोग अंदर ही फंस गए और उनकी जलकर मौत हो गई। बस चालक, सफाईकर्मी और कंडक्टर बस से निकलने में कामयाब रहे। कई यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस का कहना है कि हादसे के समय आग लगी बस के बगल में एक अन्य बस खड़ी थी, लेकिन वह बच गई।
शोक
कई शवों की पहचान हुई मुश्किल
पुलिस महानिरीक्षक रविकांत गौड़ा का कहना है कि बस में एक बच्चे का भी शव मिला है। कई शवों की पहचान के लिए DNA परीक्षण किया जाएगा। हादसे की भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। उन्होंने हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का दृश्य
VIDEO | Chitradurga, Karnataka: Aftermath of the fatal lorry–bus collision on National Highway 48 near Gorlathu village in Hiriyur taluk, which claimed over 10 lives.— Press Trust of India (@PTI_News) December 25, 2025
Authorities and emergency teams are carrying out recovery operations as the charred bus is being cleared from… pic.twitter.com/ZMZHkYRxbh
ट्विटर पोस्ट
कुछ इस तरह बस में लगी थी आग
HOW MANY MORE?— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) December 25, 2025
Another bus fire tragedy claims 12 lives this time in Karnataka. At least 12 passengers were charred to death and more than 20 others sustained severe burn injuries after a private bus caught fire near Hiriyur in Karnataka’s Chitradurga district. According to… pic.twitter.com/BxyAp0V821