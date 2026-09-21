कर्नाटक के आबकारी मंत्री केएम शिवलिंगे गौड़ा के 'आदरपूर्वक भेंट' बयान पर विवाद छिड़ गया है

कर्नाटक: आबकारी मंत्री के 'आदरपूर्वक भेंट' बयान पर भाजपा का तीखा हमला, जानिए पूरा मामला

लेखन भारत शर्मा 12:17 pm Sep 21, 202612:17 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के आबकारी और हसन जिले के प्रभारी मंत्री केएम शिवलिंगे गौड़ा अपने एक हालिया बयान के कारण भारी विवादों में घिर गए हैं। विपक्षी दल भाजपा ने उन पर सरकारी अधिकारियों को 'सम्मानपूर्वक रिश्वत' देने की प्रथा का समर्थन करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर राजनीति इतनी गरमा गई है कि मंत्री के खिलाफ राज्यपाल को भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि, बाद में मंत्री ने बयान पर सफाई भी दी है।