बेंगलुरु में सैर पर निकली महिला पर झपटा पड़ोस का पालतू कुत्ता (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बेंगलुरु: सैर पर निकली महिला पर झपटा पड़ोस का पालतू कुत्ता, चेहरे-गर्दन पर 50 टांके लगे

लेखन गजेंद्र 06:33 pm Jan 30, 202606:33 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक पालतू कुत्ता पड़ोस की महिला को बुरी तरह नोंच रहा है। घटना 26 जनवरी को सुबह साढ़े 6 बजे HSR लेआउट के टीचर्स कॉलोनी में घटी है। महिला को कुत्ते ने इतनी बुरी तरह नोंचा कि उनके हाथ, पैर गर्दन और चेहरे पर 50 टांके लगे हैं। घायल महिला के पति ने पालतू कुत्ते के मालिक अमरेश रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।