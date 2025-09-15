बेंगलुरु: बहन से मिलने गया था वायुसेना का इंजीनियर, 24वीं मंजिल से छलांग लगाई 

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एक इंजीनियर ने 24वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान 25 वर्षीय लोकेश पवन कृष्ण के रूप में हुई है। घटना रविवार शाम को प्रेस्टीज जिंदल सिटी अपार्टमेंट में हुई, जहां इंजीनियर अपनी बहन लक्ष्मी से मिलने आए थे। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

घटना बहन से झगड़ा होने के बाद लगाई छलांग? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकेश पिछले 2 वर्षों से भारतीय वायुसेना में इंजीनियर के पद पर तैनात थे। वे हलसूरु मिलिट्री क्वार्टर में रहते थे। बताया जा रहा है कि वह शनिवार को अपनी बहन के घर आए थे और वहीं रुके थे। रविवार को उनकी अपनी बहन से किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 24वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि, पुलिस सभी कोणों से जांच कर रही है।

आत्महत्या नोएडा में भी महिला अपने बेटे के साथ कूदी उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी 2 दिन पहले ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला अपने 11 साल के बेटे के साथ 13वीं मंजिल के नीचे कूद गई थी। महिला ने अपने पति के लिए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। बताया जा रहा है कि महिला का बेटा मानसिक रूप से बीमार था, जिससे वह काफी परेशान थीं। आत्महत्या का कारण भी बच्चे की बीमारी को बताया जा रहा है। हालांकि, जांच जारी है।