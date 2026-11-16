कर्नाटक में हाफ हेलमेट पर लगा प्रतिबंध, बिना मीटर टैक्सी चलाने पर होगी जब्ती की कार्रवाई

नए साल के आसपास कर्नाटक की सड़कों पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। राज्य सरकार ने अब हाफ हेलमेट पर रोक लगाने और फुटपाथों पर दोपहिया वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। अगर पहली बार पकड़े गए तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और दोबारा गलती दोहराने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने पर आपका वाहन जब्त भी हो सकता है। सरकार का कहना है कि ये कदम सभी के लिए सड़कों को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए हैं।