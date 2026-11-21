'भू-गारंटी' योजना की शुरुआत 5 लाख प्लॉट बांटने के साथ होगी। इसमें ग्रामीण इलाकों को 9 लाख प्लॉट मिलेंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुमंजिला घर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। 'निवेशाना योजना' के तहत पूर्व सैनिकों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों और कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना के लिए पात्रता की जांच राशन कार्ड और आधार कार्ड के ज़रिए की जाएगी। इसके साथ ही घर बनाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अब सामान्य लाभार्थियों को 2 लाख रुपये मिलेंगे, वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को 3 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 2 लाख रुपये थे।