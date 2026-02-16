कर्नाटक: इजरायली महिला पर्यटक से गैंगरेप और हत्या के मामले में 3 को मौत की सजा

हम्पी के पास इजरायली महिला पर्यटक से गैंगरेप और हत्या के मामले में 3 को मौत की सजा

लेखन गजेंद्र 07:00 pm Feb 16, 202607:00 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक में कोप्पल जिले की एक अदालत ने सोमवार को 2025 के गैंगरेप और हत्या के मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। गंगावती स्थित जिला और सत्र अदालत ने आरोपियों को एक इजरायली महिला पर्यटक समेत एक अन्य महिला का गैंगरेप और एक पुरुष पर्यटक की हत्या का दोषी पाया था। न्यायाधीश ने मल्लेश उर्फ ​​हांडी मल्ला (22), साई उर्फ ​​चैतन्यसाई (21) और शरणप्पा उर्फ ​​शरणबसवराज (27) को हत्या समेत अन्य मामलों में मृत्युदंड सुनाया है।