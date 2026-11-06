पंजाब में सराय बंजारा स्टेशन के पास कर्मभूमि एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में लगी आग
क्या है खबर?
पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के राजपुरा तहसील में स्थित सराय बंजारा रेलवे स्टेशन के पास कर्मभूमि एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में आग लग गई। आग की घटना से अफरा-तफरी मच गई। मौके पर रेलवे कर्मचारी और अग्निशमन दल के कर्मचारी पहुंच गए। आग के बुझाने की कोशिश जारी है। अभी तक आग लगने के कारण और नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।
हादसा
आग लगने के कारणों का पता नहीं
अमृतसर जंक्शन से चलने वाले एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार होकर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक जाती है।
ट्रेन में आग लगने के कारणों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, जिस समय ट्रेन में आग लगी, उस समय कई यात्री ट्रेन में थे, जो इधर-उधर भागने लगे।
ट्रेन में आग लगने के बाद उसका धुआं काफी दूर तक देखा गया। मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
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पंजाब के पटियाला में राजपुरा के पास कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के चार डिब्बों में लगी भीषण आग, हर तरफ धुआं-धुआं, डरकर उतरे यात्री#KarmabhoomiExpress #TrainFire #Patiala #Rajpura #RailwayAccident #BreakingNews #IndianRailways #PeoplesUpdate pic.twitter.com/aD7ACBGgTn— People's Update (@PeoplesUpdate) November 6, 2026
आग
पैंट्री कार से आग लगने की संभावना
अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन के पैंट्री कार में आग लगी, जिससे 4 डिब्बों तक फैल गई।
घनटा के समय ट्रेन सराय बंजारा रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तभीलोको पायलट और ट्रेन गार्ड ने तुरंत सूझबूझ दिखाकर गाड़ी को मध्य सरहिंद और राजपुरा रेल खंड के बीच आपातकालीन ब्रेक लगाकर रोक दिया।
ट्रेन रुकते ही लोग डिब्बों से बाहर आ गए।