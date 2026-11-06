पंजाब में सराय बंजारा स्टेशन के पास कर्मभूमि एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में लगी आग

अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन के पैंट्री कार में आग लगी, जिससे 4 डिब्बों तक फैल गई।

घनटा के समय ट्रेन सराय बंजारा रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तभीलोको पायलट और ट्रेन गार्ड ने तुरंत सूझबूझ दिखाकर गाड़ी को मध्य सरहिंद और राजपुरा रेल खंड के बीच आपातकालीन ब्रेक लगाकर रोक दिया।

ट्रेन रुकते ही लोग डिब्बों से बाहर आ गए।