मुजफ्फरनगर: कांवड़ छूते ही भड़के शिवभक्त, पिकअप को किया चकनाचूर

मुजफ्फरनगर के खादर चौक के पास बुधवार को कांवड़ियों के एक समूह ने एक पिकअप गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल, हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे एक कांवड़िए के कांवड़ से यह गाड़ी छू गई थी, जिसके बाद कांवड़ियों ने मिलकर उसे नुकसान पहुंचाया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, स्थिति को काबू में किया और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना की वजह से थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हुआ, लेकिन जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो गया।