कानपुर लेम्बोर्गिनी हादसे में नया मोड़, चालक बोला- हादसे के समय मैं चला रहा था कार

दावा

मोहन ने क्या कहा?

मोहन ने कोर्ट परिसर में मीडिया से कहा, "मुझे कार चलाने के लिए बुलाया गया था। मैं सभी तरह की गाड़ी चला लेता हूं। लेम्बोर्गिनी में 9 गियर ऑटोमैटिक होते हैं। मैं हादसे के बाद कहीं नहीं गया, बल्कि कोने में खड़ा था। पुलिस के आने के बाद थाने गया हूं। शिवम दूसरी गाड़ी में ले गए थे।" मोहन ने ये भी बताया कि शिवम के बेहोश होने से उनको संभालने के चक्कर में उनसे गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी।