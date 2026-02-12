कानपुर लेम्बोर्गिनी हादसा: आरोपी शिवम मिश्रा 4 दिन बाद पकड़ा गया, कुछ घंटों में जमानत मिली

बताया जा रहा है कि शिवम ने कोर्ट में खुद अपनी पैरवी की थी। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाया। इस दौरान विवेचक 2 बार नोटिस देने का प्रमाण कोर्ट में नहीं पेश कर पाए, जिसके बाद कोर्ट ने शिवम को जमानत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने शिवम से पुलिस की जांच में सहयोग करने को कहा है। बता दें कि पुलिस ने शिवम को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

जांच

पुलिस जांच में आरोपी मिला है शिवम

पुलिस ने कोर्ट में बताया कि उसकी जांच में हादसे के दिन शिवम लेम्बोर्गिनी कार में सवार था और कार चला रहा था, जबकि एक दिन पहले ही उसके चालक मोहन ने कोर्ट में दावा किया कि कार शिवम नहीं बल्कि वह चला रहा था। पुलिस ने मामले में सभी सबूत कोर्ट में रखने की बात कही थी। केके मिश्रा ने भी हादसे के एक दिन बाद पुलिस को बताया था कि कार चालक मोहन था न कि शिवम।