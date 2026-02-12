कानपुर लेम्बोर्गिनी हादसे के 4 दिन बाद तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम दिल्ली से गिरफ्तार

आरोप शिवम के चालक ने ली है हादसे की जिम्मेदारी, कोर्ट में पेश शिवम बुधवार को शिवम के चालक मोहन ने कोर्ट और मीडिया के सामने आकर रविवार को हुए हादसे की जिम्मेदारी ली थी। उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि हादसे के दिन वह कार चला रहा था, जबकि शिवम दूसरी सीट पर बैठा था। कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार किया है। शिवम को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और पूछताछ के लिए हिरासत में लेगी।

ट्विटर पोस्ट पुलिस की गिरफ्तार में आरोपी अंततः दबाव के बीच गुरखा किंग का बेटा शिवम मिश्रा कानपुर हिट-रन एंड-गुंडई केस में अरेस्ट हुआ।



हालांकि इसने केस को “सेट” करने के सारे इंतजाम कर लिए हैं। बस पब्लिक आउटरेज के दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ने भर की देरी है। pic.twitter.com/E7apYUB07q — Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) February 12, 2026

Advertisement

आरोप पुलिस ने शिवम पर कार चलाने का आरोप लगाया पुलिस का दावा है कि हादसे के दिन शिवम कार चला रहा था। घटना से मिले साक्ष्यों के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, शिवम के पिता मिश्रा लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कार उनका बेटा चला रहा था। उन्होंने पुलिस में बयान दिया था कि कार उनके चालक मोहन चला रहे थे। उन्होंने बताया था कि घटना वाले दिन शिवम की तबीयत खराब थी।

Advertisement