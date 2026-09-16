कानपुर के दवा कारोबारी की हत्या में बेटे और हत्यारे के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है

कानपुर कारोबारी हत्याकांड में बेटे की भूमिका पर संदेह, हत्यारे ने 6 बार किया था फोन

लेखन आबिद खान 03:07 pm Sep 16, 202603:07 pm

क्या है खबर?

कानपुर के 63 वर्षीय दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या में नया मोड़ आ गया है। उनके बेटे सुब्रत और कथित हत्यारे के बीच कई बार हुए फोन कॉल ने जांच की दिशा ही मोड़ दी है। पुलिस को पता चला है कि कथित हत्यारे ने सुब्रत को 6 बार फोन किया था। ये फोन उसने 3 सितंबर को खरीदी गई एक नई सिम से किए थे। इसी नंबर से सुब्रत की पत्नी को भी फोन किए गए।