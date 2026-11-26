हिमाचल प्रदेश: परिवार ने छोड़ा तो बुजुर्ग जोड़े को मिला प्यार, 75 की उम्र में की शादी
जिंदगी में नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती, यह बात एक बार फिर देखने को मिली है।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है। यहां 'अपना घर' वृद्धाश्रम में कन्हैया लाल (75 साल) और सबीना (63 साल) ने शादी कर ली।
कन्हैया लाल को उनके परिवार ने छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें सबीना का साथ मिला। जब उन्होंने अपनी जिंदगी का यह नया सफर शुरू किया, तो आश्रम में रहने वाले बाकी लोग, स्टाफ और आए हुए मेहमानों ने उनका खूब उत्साह बढ़ाया।
हिंदू रीति-रिवाज से हुई शादी, जोड़ा नालागढ़ में रहेगा
उनकी शादी पूरे हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुई। इसमें वरमाला पहनाने से लेकर अग्नि के फेरे लेने तक सभी रस्में निभाई गईं। इस खास मौके पर स्थानीय डिप्टी कमिश्नर भी पहुंचीं और उन्होंने इस जोड़े को बधाई दी।
इतने उतार-चढ़ाव देखने के बाद, कन्हैया और सबीना अब सोलन जिले के नालागढ़ में स्थित एक और वृद्धाश्रम में अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे।