जिंदगी में नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती, यह बात एक बार फिर देखने को मिली है।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है। यहां 'अपना घर' वृद्धाश्रम में कन्हैया लाल (75 साल) और सबीना (63 साल) ने शादी कर ली।

कन्हैया लाल को उनके परिवार ने छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें सबीना का साथ मिला। जब उन्होंने अपनी जिंदगी का यह नया सफर शुरू किया, तो आश्रम में रहने वाले बाकी लोग, स्टाफ और आए हुए मेहमानों ने उनका खूब उत्साह बढ़ाया।