रीवा: सिजेरियन से पहले मां की मार्मिक गुहार, कुछ घंटे बाद नवजात के साथ तोड़ा दम

अस्पताल का कहना है कि उन्होंने सारे प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन कल्पना के परिवार का आरोप है कि एनेस्थीसिया देने के बाद कल्पना कभी होश में नहीं आईं और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। इस घटना के बाद 2 नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित किया गया है और मामले की जांच अभी चल रही है। यह दुखद मामला एक और बड़ी समस्या की ओर भी ध्यान दिलाता है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के करीब तीन-चौथाई पद खाली पड़े हैं।