उत्पीड़न के आरोपों के बीच विजय सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने भी मांगा जवाब
तमिलनाडु से एक बड़ी खबर सामने आई है। कल्लाकुरिची जिले के कलेक्टर ने टीवीके विधायक सी अरुल विग्नेश पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कलेक्टर का कहना है कि विधायक ने उन्हें गलत टेक्स्ट मैसेज भेजे और उनके साथ बुरा बर्ताव किया।
यह शिकायत 23 नवंबर को दर्ज कराई गई है। इस मामले ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही आरोप लगने पर सरकार ने उन्हें अनदेखा कर दिया था।
डीएमके सांसद कनिमोझी ने उठाया मुद्दा
शुरुआत में कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने लोगों से ऑनलाइन उड़ रही अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की थी।
डीएमके सांसद कनिमोझी ने जब विधायक के इस बर्ताव के खिलाफ आवाज उठाई, तो मामला और गरमा गया। इसके बाद AIDMK और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी विधायक पर कार्रवाई की मांग की।
स्थिति तब और बिगड़ गई जब मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और अधिकारियों से कहा कि औपचारिक शिकायत दर्ज होने से पहले ही वे पूरे मामले की जांच करें।