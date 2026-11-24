शुरुआत में कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने लोगों से ऑनलाइन उड़ रही अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की थी।

डीएमके सांसद कनिमोझी ने जब विधायक के इस बर्ताव के खिलाफ आवाज उठाई, तो मामला और गरमा गया। इसके बाद AIDMK और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी विधायक पर कार्रवाई की मांग की।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और अधिकारियों से कहा कि औपचारिक शिकायत दर्ज होने से पहले ही वे पूरे मामले की जांच करें।