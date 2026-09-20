गैंगस्टर कैला जठेड़ी को 5 घंटे की 'आजादी', तिहाड़ से बेटियों के नामकरण समारोह में पहुंचा
तिहाड़ जेल में बंद मशहूर गैंगस्टर कैला जठेड़ी को अपनी जुड़वां बेटियों के नामकरण समारोह में शामिल होने के लिए 5 घंटे की पैरोल मिली है। यह समारोह आज उनके पैतृक गांव जठेड़ी, सोनीपत में आयोजित किया जा रहा है।
कैला की पत्नी अनुराधा चौधरी इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रही हैं, जहां सुबह से शाम तक कई धार्मिक रस्में निभाई जाएंगी। इस दौरान दिल्ली और सोनीपत पुलिस उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगी।
कैला जठेड़ी पर 31 मामले दर्ज
कैला जठेड़ी का आपराधिक रिकॉर्ड कई राज्यों में फैला हुआ है। इसमें हत्या समेत 31 गंभीर मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 7 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।
यह पहली बार नहीं है जब उसे इस तरह की अस्थायी रिहाई मिली है। इससे पहले, जुलाई में जब उसकी बेटियों का जन्म हुआ था, तब भी उसे 4 घंटे के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई थी। इन तमाम सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, यह साफ है कि परिवार के साथ बिताए गए ये पल उसके और उसके करीबियों के लिए बेहद अहमियत रखते हैं।