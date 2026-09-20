गैंगस्टर कैला जठेड़ी को 5 घंटे की 'आजादी', तिहाड़ से बेटियों के नामकरण समारोह में पहुंचा

कैला जठेड़ी का आपराधिक रिकॉर्ड कई राज्यों में फैला हुआ है। इसमें हत्या समेत 31 गंभीर मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 7 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

यह पहली बार नहीं है जब उसे इस तरह की अस्थायी रिहाई मिली है। इससे पहले, जुलाई में जब उसकी बेटियों का जन्म हुआ था, तब भी उसे 4 घंटे के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई थी। इन तमाम सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, यह साफ है कि परिवार के साथ बिताए गए ये पल उसके और उसके करीबियों के लिए बेहद अहमियत रखते हैं।