बोकारो में फुटबॉल मैच के दौरान भीषण हादसा: टैकल के बाद फुटबॉलर की मौत से मचा बवाल
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झारखंड के बोकारो में 37 साल के स्थानीय फुटबॉलर कजर मुर्मू को एक मैच के दौरान एक मामूली सा टैकल लगा। इस टैकल के तुरंत बाद वे अचानक मैदान पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। इस खबर ने उनके परिवार और पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। अब उनके इस आकस्मिक निधन पर मुआवजे की मांग उठ रही है।
पोस्टमॉर्टम जारी, बढ़े विरोध प्रदर्शन
डॉक्टरों को मुर्मू के शरीर पर बाहर से कोई चोट के निशान नहीं दिखे हैं, इसलिए अंदरूनी चोटों का पता लगाने के लिए उनका पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। स्थानीय नेता राजेश विश्वकर्मा ने मुर्मू को एक होनहार खिलाड़ी बताया है। इस मामले में जांच तो चल ही रही है। वहीं, दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग प्रशासन से इस घटना की जिम्मेदारी लेने और पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग कर रहे हैं।