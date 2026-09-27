बोकारो में फुटबॉल मैच के दौरान भीषण हादसा: टैकल के बाद फुटबॉलर की मौत से मचा बवाल

डॉक्टरों को मुर्मू के शरीर पर बाहर से कोई चोट के निशान नहीं दिखे हैं, इसलिए अंदरूनी चोटों का पता लगाने के लिए उनका पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। स्थानीय नेता राजेश विश्वकर्मा ने मुर्मू को एक होनहार खिलाड़ी बताया है। इस मामले में जांच तो चल ही रही है। वहीं, दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग प्रशासन से इस घटना की जिम्मेदारी लेने और पीड़ित परिवार को मदद देने की मांग कर रहे हैं।