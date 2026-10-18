पत्नी ने दोस्त संग की पति की हत्या, फरीदाबाद में खुला दिल दहला देने वाला सच

काजल और गोपाल शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी हैं। उनके रिश्ते में तब तनाव बढ़ने लगा जब काजल योगेंद्र के करीब आने लगी। योगेंद्र का उनके घर बार-बार आना-जाना शुरू हो गया, अक्सर यह तब होता था जब गोपाल घर पर मौजूद नहीं होता था।

पुलिस का कहना है कि रोजाना होने वाले झगड़ों से तंग आकर ही काजल और योगेंद्र ने मिलकर इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। फिलहाल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।