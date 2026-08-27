नेपाल बाढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई सैकड़ों तीर्थयात्री भी फंस गए हैं

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीय तीर्थयात्री नेपाल की बाढ़ में कैसे फंस गए?

लेखन आबिद खान 05:26 pm Aug 27, 202605:26 pm

क्या है खबर?

बीते दिन नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 1,600 लापता हैं। हताहत लोगों में वे तीर्थयात्री भी शामिल हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे। ये लोग रसुवागढ़ी सीमा चौकी के पास से या तो तिब्बत जा रहे थे या वापस आ रहे थे। आइए जानते हैं तीर्थयात्री कैसे बाढ़ की चपेट में आ गए।