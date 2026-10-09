स्टारलिंक को भारत में चाहिए काम? सिंधिया बोले- सुरक्षा शर्तों से कोई समझौता नहीं

यह मामला तब और गरमा गया जब एलन मस्क ने दावा किया कि कुछ ओलिगार्क (बड़े उद्योगपति) भारत के बाजार पर एकाधिकार वाली अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए स्टारलिंक के रास्ते में अड़चनें डाल रहे हैं। हालांकि, भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्री पेम्मासानी ने साफ तौर पर कहा कि ये सुरक्षा मंजूरियां किसी एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए अनिवार्य हैं। एक्स पर एलन मस्क को राहुल गांधी के जवाब के बाद यह बहस और तेज हो गई कि क्या टेक्नोलॉजी से जुड़ी मंजूरियों पर राजनीति का असर पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि हर कंपनी को एक ही प्रक्रिया से गुजरना होगा, चाहे उसके पीछे कोई भी हो।