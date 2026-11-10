केरलम: मट्टनूर में माचेट से मां-बेटे पर बर्बर हमला, अस्पताल में जिंदगी-मौत की लड़ाई

केरलम के मट्टनूर स्थित उनके घर में ज्योति और उनके बेटे एम. विनोद कृष्ण पर मंगलवार सुबह जानलेवा हमला किया गया। दोनों को गंभीर चोटों के साथ पाया गया। ज्योति के पति राजेंद्रन जब सुबह करीब 9:30 बजे घर लौटे, तो उन्होंने ही उन्हें इस हालत में देखा। हमलावरों ने उन पर माचेट से वार किया था। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।