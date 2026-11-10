केरलम: मट्टनूर में माचेट से मां-बेटे पर बर्बर हमला, अस्पताल में जिंदगी-मौत की लड़ाई
लेखन भारत शर्मा
केरलम के मट्टनूर स्थित उनके घर में ज्योति और उनके बेटे एम. विनोद कृष्ण पर मंगलवार सुबह जानलेवा हमला किया गया। दोनों को गंभीर चोटों के साथ पाया गया। ज्योति के पति राजेंद्रन जब सुबह करीब 9:30 बजे घर लौटे, तो उन्होंने ही उन्हें इस हालत में देखा। हमलावरों ने उन पर माचेट से वार किया था। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
मट्टनूर पुलिस ने हमले की जांच तेज की
पुलिस ने इस घटना की गहराई से जांच शुरू कर दी है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमला कैसे हुआ और इसके पीछे कौन लोग हैं। ज्योति एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, जबकि उनके पति राजेंद्रन बिजली बोर्ड के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं। उन्हें समाज के सम्मानित सदस्यों के तौर पर जाना जाता है। मत्तन्नूर पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है।