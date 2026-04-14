RSS से जुड़ाव के आरोपों पर क्या CBI आबकारी नीति केस से हटेंगी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा? देश Apr 14, 2026

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा जल्द ही उस मामले पर फैसला सुनाने वाली हैं, जिसमें यह तय होना है कि उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के आबकारी नीति से जुड़े केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए या नहीं। दरअसल, अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य लोगों ने उनके कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े एक संगठन से संबंध होने पर चिंता जताई थी। इसके बाद ही यह अर्जी दायर की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इस तरह का अनुरोध उनके सामने पहली बार आया है। हालांकि, उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष होकर अपना फैसला देंगी।