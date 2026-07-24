मुख्य न्यायाधीश का मीडिया पर सीधा हमला, कहा- छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर नहीं हुई कोई याचिका

भारत मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़े एक मामले को सुनने से इनकार नहीं किया है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर कई खबरें चल रही थी। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। असल में कोई आधिकारिक याचिका दायर ही नहीं की गई थी, इसलिए सुनने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्होंने साफ कहा, "मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया है कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। एक भी कागज दायर नहीं हुआ था।" सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने भी इस बात की पुष्टि की है।