जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर लगाए गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा पर एक बार फिर गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। जस्टिस मेहता ने कहा है कि शर्मा ने एक न्यायिक जांच में दखलअंदाजी की और कुछ गोपनीय जानकारी भी लीक कर दी। जस्टिस मेहता ने एक महीने के भीतर भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह चौथी चिट्ठी लिखी है। इससे पहले भी उन्होंने शर्मा के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहने के दौरान पक्षपात और कामकाज में गड़बड़ी को लेकर शिकायतें की थीं।