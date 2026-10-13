बॉम्बे हाई कोर्ट का धर्मांतरण पर बड़ा फैसला, कहा- अपना धर्म बांटना अपमानजनक नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि किसी को अपना धर्म बदलने के लिए प्रेरित करना किसी की आस्था का अपमान नहीं माना जाएगा। यह मामला तब सामने आया जब 4 लोगों पर एक जोड़े को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा था। जस्टिस एम डब्ल्यू चांदवानी ने कहा कि वे लोग तो बस अपना धर्म साझा कर रहे थे और उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई थी।