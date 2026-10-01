जस्टिस नागरत्ना ने संभाला सबरीमाला फैसले का मसौदा, क्या मंदिर में बदलेगी परंपरा?

यह मामला बहुत अहम है क्योंकि यह सबरीमाला मंदिर में पुरानी लैंगिक पाबंदियों पर सवाल उठाता है। इस फैसले से तय हो सकता है कि भारत धार्मिक आजादी और समानता के बीच कैसा संतुलन बिठाता है।

जस्टिस नागरत्ना को उनके बेबाक और स्वतंत्र विचारों के लिए जाना जाता है। 2023 के नोटबंदी मामले में भी उन्होंने अलग राय रखी थी। इसी वजह से हर कोई बेसब्री से देख रहा है कि वह राज्य सरकार के कदमों और धार्मिक अधिकारों को लेकर क्या रुख अपनाती हैं।

इस अंतिम फैसले का पूरे देश में आस्था, लिंग और कानून से जुड़ी भविष्य की बहसों पर काफी गहरा असर पड़ सकता है।