असम: बेटे ने अपने ही घर से चुराए 50 लाख रुपये की नकदी और गहने, पुलिस ने दबोचा

आरोपी युवक ने इन गहनों का कुछ हिस्सा बेचकर अपनी प्रेमिका के लिए 1.5 लाख रुपये का आईफोन समेत कई महंगे तोहफे खरीदे। इसके अलावा, उसने घूमने-फिरने और पार्टियों पर भी खूब पैसे उड़ाए। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उसकी प्रेमिका को इस चोरी के पैसे की जानकारी थी। पुलिस दो पत्रकारों की भी जांच कर रही है, जिन पर चोरी का सामान बेचने में उसकी मदद करने का आरोप है।