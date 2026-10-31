गुवाहाटी होटल हत्याकांड: 'लापता' जोनमनी पुलिस के सामने, क्या अब खुलेंगे 5 मौतों के राज?
गुवाहाटी के होटल बिलास इन में हुई गोलीबारी के मुख्य आरोपी गहनाकांता गोगोई की पत्नी जोनमनी गोगोई काफी समय से अपने बच्चे के साथ लापता थीं। अब वे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं।
यह घटना 26 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन होटल बिलास इन के लीज और मैनेजमेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें 5 लोगों की हत्या का आरोप लगा था।
इसी मामले में पुलिस ने उनके पति गहनाकांता को गिरफ्तार किया था। अपने पति की गिरफ्तारी के बाद से ही जोनमनी अपने बच्चे के साथ गायब थीं। पुलिस की योजना है कि अब उन्हें गुवाहाटी लाकर इस मामले में पूछताछ की जाए।
SIT जांच कर रही
जोनमनी के वापस आने के बाद, पुलिस अब यह जानने की कोशिश में जुटी है कि उन्हें इस मामले और अपने पति की गतिविधियों के बारे में क्या-क्या पता है।
इस बीच, मारे गए लोगों के परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह हमला पहले से रची गई साजिश का नतीजा था। इस मामले की जांच के लिए एक SIT पड़ताल कर रही है। गहनाकांता पुलिस हिरासत में हैं, जबकि अधिकारी यह पता लगाने में गहराई से लगे हैं कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था।