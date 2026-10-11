क्या विरोध करना अपराध? CJP नेताओं की हिरासत पर सांसद ब्रिटास का दिल्ली पुलिस से सीधा टकराव

CJP नेताओं को हिरासत में लेना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान की गई बड़ी सुरक्षा कार्रवाई का एक हिस्सा था। इन प्रदर्शनों के दौरान देशभर में हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। ब्रिटास ने CJP नेताओं के साथ हुए व्यवहार को अपहरणकर्ताओं या बड़े वित्तीय घोटालों के आरोपियों से भी बदतर बताया। ब्रिटास ने अपने साथी सांसद एए रहीम के साथ मिलकर पुलिस की इस कार्रवाई की तीखी आलोचना की। उन्होंने राजनीतिक एकजुटता दिखाते हुए इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि मौजूदा समय में विरोध की आवाजों को कैसे दबाया जा रहा है।