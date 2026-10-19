जॉन ब्रिटास ने की JNU भूख हड़ताल पर राष्ट्रपति मुर्मू से तत्काल दखल की मांग

ब्रिटास छात्रों की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं। कुछ छात्र 17 दिनों से बिना भोजन के हैं। उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। उनकी मांग है कि निष्कासन आदेशों को रद्द किया जाए और छात्रों की बातों को सुना जाए। ब्रिटास ने यह भी बताया कि लैंगिक न्याय और कैंपस की सुविधाओं जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने सबको याद दिलाया कि JNU के मूल सिद्धांत लोकतंत्र और सामाजिक न्याय हैं।