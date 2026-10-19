जॉन ब्रिटास ने की JNU भूख हड़ताल पर राष्ट्रपति मुर्मू से तत्काल दखल की मांग
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शिक्षा मंत्री से संपर्क किया है। उन्होंने उनसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में चल रही भूख हड़ताल के मामले में दखल देने की अपील की है। छात्र 3 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे चुने हुए छात्र संघ नेताओं के निष्कासन आदेशों और चीफ प्रोक्टर ऑफिस (CPO) मैनुअल के कुछ सख्त नियमों का विरोध कर रहे हैं।
ब्रिटास ने की निष्कासन आदेश रद्द करने की मांग
ब्रिटास छात्रों की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं। कुछ छात्र 17 दिनों से बिना भोजन के हैं। उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। उनकी मांग है कि निष्कासन आदेशों को रद्द किया जाए और छात्रों की बातों को सुना जाए। ब्रिटास ने यह भी बताया कि लैंगिक न्याय और कैंपस की सुविधाओं जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने सबको याद दिलाया कि JNU के मूल सिद्धांत लोकतंत्र और सामाजिक न्याय हैं।