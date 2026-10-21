कोविड-19 महामारी में लूटे लाखों रुपये, PPE घोटाले में जोगेश भंडारी को 8 साल की जेल

जोगेश ने साल 2020 में एक कंपनी खोली थी, जिसे वही संभालते थे। उन्होंने कारोबारियों से लाखों डॉलर ठगे और फिर उन पैसों से पॉर्श जैसी महंगी गाड़ियां खरीदीं, लग्जरी घड़ियां लीं और अपने घर को आलीशान बना लिया। इस धोखाधड़ी के लिए जोगेश को 8 साल की जेल हुई है।

वहीं, मीना को 2 साल की निलंबित सजा के साथ 250 घंटे की सामुदायिक सेवा करने का आदेश मिला है। उनकी इस हरकत से केवल पैसे का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फ्रंटलाइन पर काम कर रहे लोगों के लिए अपनी सुरक्षा का सामान जुटाना और भी मुश्किल हो गया।