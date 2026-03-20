जोधपुर-श्रीनगर समेत 4 हवाई अड्डे होंगे अस्थायी रूप से बंद

जोधपुर-श्रीनगर समेत 4 हवाई अड्डे होंगे बंद; रनवे पर होगा काम, कितनी उड़ानों पर पड़ेगा असर?

लेखन गजेंद्र 01:46 pm Mar 20, 202601:46 pm

क्या है खबर?

देशभर के 4 हवाई अड्डे को मार्च के अंतिम में बंद कर दिया जाएगा। इसमें जोधपुर, श्रीनगर, पुणे हवाई अड्डा और आदमपुर सैन्य अड्डा शामिल है। बताया जा रहा है कि हवाई पट्टी पर मरम्मत का काम होने के कारण यहां से उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। सबसे पहले 29 मार्च से जोधपुर हवाई अड्डा बंद होगा। बता दें कि ये हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित हैं और चरणबद्ध हवाई पट्टी रिकरपेटिंग योजना का हिस्सा है।