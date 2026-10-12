JNU के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप, जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम पर महिला छात्रों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं।
यूनिवर्सिटी की एक आंतरिक रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोफेसर ने कुछ छात्राओं के साथ गलत तरीके से बातचीत की, यौन संबंध बनाने का इशारा किया और शारीरिक तौर पर गलत व्यवहार किया। इन सब हरकतों की वजह से यूनिवर्सिटी का माहौल कुछ छात्राओं के लिए असहज बन गया।
अंगोमचा बिमोल अकोइजाम कानूनी चुनौती की तैयारी में
अकोइजाम ने यूनिवर्सिटी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में कई खामियां थीं और यह उनके खिलाफ एक "विचहंट" है।
उनका कहना है कि बचाव पक्ष के गवाहों के गायब होने की बात गलत है और उन्होंने जितनी ईमेल का जवाब दिया, उससे कहीं कम बताई जा रही हैं। उनकी कानूनी टीम यूनिवर्सिटी के केस को संभालने के तरीके को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
अकोइजाम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि मीडिया में छपी खबरों से उनकी इमेज पहले ही खराब हो चुकी है।