JNU के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप, जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए

अकोइजाम ने यूनिवर्सिटी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में कई खामियां थीं और यह उनके खिलाफ एक "विचहंट" है।

उनका कहना है कि बचाव पक्ष के गवाहों के गायब होने की बात गलत है और उन्होंने जितनी ईमेल का जवाब दिया, उससे कहीं कम बताई जा रही हैं। उनकी कानूनी टीम यूनिवर्सिटी के केस को संभालने के तरीके को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

अकोइजाम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि मीडिया में छपी खबरों से उनकी इमेज पहले ही खराब हो चुकी है।