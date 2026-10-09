JNU में प्रोफेसर बर्खास्त: 11 छात्राओं से यौन एहसान के बदले मांगे थे नंबर
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। 11 छात्राओं ने उन पर यौन एहसान के बदले अतिरिक्त नंबर देने का आरोप लगाया था। विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने इस मामले की जांच की और कड़ी सजा की सिफारिश की, जिसके बाद आधिकारिक नियमों के तहत उन्हें तुरंत पद से हटा दिया गया।
DCW ने JNU से मांगी जांच की जानकारी
यह कार्रवाई दिल्ली महिला आयोग (DCW) के आग्रह के बाद की गई। DCW ने विश्वविद्यालय से शिकायतों को संभालने के तरीके की समीक्षा करने को कहा था। DCW की अध्यक्ष लता गुप्ता ने इस दौरान निष्पक्ष और समय पर जांच कराने पर जोर दिया। उन्होंने JNU से पूछा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई और क्या शिकायत को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) के पास भेजा गया था। साथ ही उन्होंने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) और अन्य जरूरी जानकारी भी जमा कराने की मांग की थी।