JNU में प्रोफेसर बर्खास्त: 11 छात्राओं से यौन एहसान के बदले मांगे थे नंबर

यह कार्रवाई दिल्ली महिला आयोग (DCW) के आग्रह के बाद की गई। DCW ने विश्वविद्यालय से शिकायतों को संभालने के तरीके की समीक्षा करने को कहा था। DCW की अध्यक्ष लता गुप्ता ने इस दौरान निष्पक्ष और समय पर जांच कराने पर जोर दिया। उन्होंने JNU से पूछा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई और क्या शिकायत को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) के पास भेजा गया था। साथ ही उन्होंने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) और अन्य जरूरी जानकारी भी जमा कराने की मांग की थी।