राम मंदिर ट्रस्ट में फेरबदल: चंदा चोरी के बाद पहला CEO, महिला ट्रस्टी भी शामिल

ट्रस्ट ने केवल एक ही नए प्रमुख की नियुक्ति नहीं की है, बल्कि कई और अहम बदलाव भी किए हैं। गोविंद देव गिरि को पूर्णकालिक महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, महेश भगचंदका ने कोषाध्यक्ष का पद संभाला है।

खास बात यह है कि पहली बार 3 महिलाएं - महेश भगचंदका, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता मदन मोहन पांडे और निर्मला यादव - ट्रस्टी के तौर पर शामिल हुई हैं। ये सभी बदलाव करीब 3 महीने बाद हुए हैं। इससे पहले एक बड़े चंदा चोरी विवाद ने ट्रस्ट को घेर लिया था, जिसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए थे और फंड के लेनदेन की जांच के लिए 2 SIT भी बनी थीं।