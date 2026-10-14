झारखंड: अंधविश्वास में भाई ने ली 2 बहनों की जान

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी बहनों को यह कहकर झांसा दिया था कि वह जादू-टोने से उनकी बीमारी ठीक कर देगा। आरोपी की एक और बहन थी, जिसने इस रस्म में शामिल होने से मना कर दिया था।

उसने बाद में बताया कि अच्छा हुआ वह वहां नहीं गई, नहीं तो शायद उसकी भी जान चली जाती। जांचकर्ताओं को उसके घर से जादू-टोने से जुड़ी कई चीजें और कुछ दवाइयां मिली हैं। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा कि अंधविश्वास के चलते ही उसने यह खौफनाक कदम उठाया।