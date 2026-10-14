झारखंड: अंधविश्वास में भाई ने ली 2 बहनों की जान
झारखंड के बाबाएडा गांव में एक व्यक्ति को अपनी 2 बहनों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसका दावा है कि उसने यह सब 'इलाज की रस्म' के दौरान किया।
रविवार को उस शख्स ने अपने घर में कुल्हाड़ी से अपनी बहनों पर हमला किया। वारदात के बाद उसने घर में ताला लगाया और करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर खुद पुलिस थाने पहुंचा, जहां उसने सरेंडर कर दिया।
आरोपी ने बहनों को जादू-टोने से इलाज का झांसा दिया
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी बहनों को यह कहकर झांसा दिया था कि वह जादू-टोने से उनकी बीमारी ठीक कर देगा। आरोपी की एक और बहन थी, जिसने इस रस्म में शामिल होने से मना कर दिया था।
उसने बाद में बताया कि अच्छा हुआ वह वहां नहीं गई, नहीं तो शायद उसकी भी जान चली जाती। जांचकर्ताओं को उसके घर से जादू-टोने से जुड़ी कई चीजें और कुछ दवाइयां मिली हैं। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा कि अंधविश्वास के चलते ही उसने यह खौफनाक कदम उठाया।